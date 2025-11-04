БиржаDEX+
Little Buck ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LITTLEBUCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LITTLEBUCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Little Buck ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LITTLEBUCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LITTLEBUCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LITTLEBUCK туралы толығырақ

LITTLEBUCK Баға туралы ақпарат

LITTLEBUCK деген не

LITTLEBUCK Ресми веб-сайт

LITTLEBUCK Токеномикасы

LITTLEBUCK Баға болжамы

Little Buck Логотип

Little Buck Баға (LITTLEBUCK)

Листингтен жойылды

1 LITTLEBUCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.70%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
USD
Little Buck (LITTLEBUCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Little Buck (LITTLEBUCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.44%

-8.74%

-19.53%

-19.53%

Little Buck (LITTLEBUCK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LITTLEBUCK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LITTLEBUCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LITTLEBUCK соңғы бір сағатта -1.44% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.74%, ал соңғы 7 күнде -19.53% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Little Buck (LITTLEBUCK) Нарықтық ақпарат

$ 13.24K
$ 13.24K$ 13.24K

--
----

$ 13.24K
$ 13.24K$ 13.24K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,060.554961
999,637,060.554961 999,637,060.554961

Little Buck нарықтық капитализациясы $ 13.24K, тәуліктік сауда көлемі --. LITTLEBUCK айналымдағы мөлшері 999.64M, жалпы мөлшері 999637060.554961. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.24K.

Little Buck (LITTLEBUCK) Баға тарихы USD

Бүгін, Little Buck - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Little Buck - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Little Buck - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Little Buck - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.74%
30 күн$ 0-38.58%
60 күн$ 0-65.68%
90 күн$ 0--

Little Buck (LITTLEBUCK) деген не

Honoring Little Buck. Beloved family deer wrongfully taken from his home. Fighting for justice, change & awareness, this is not a pump and dump, like what happened to peanut the squirrel, we aim to be recognized by the masses and the mainstream media as the community that fights every day under the replies and comments to spread the news little by little in social media, we are happy that we are already gaining traction, and will continue to do so in the future

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Little Buck (LITTLEBUCK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Little Buck Баға болжамы (USD)

Little Buck (LITTLEBUCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Little Buck (LITTLEBUCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Little Buck.

Қазір Little Buck баға болжамын тексеріңіз!

LITTLEBUCK - жергілікті валюталарға

Little Buck (LITTLEBUCK) токеномикасы

Little Buck (LITTLEBUCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LITTLEBUCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Little Buck (LITTLEBUCK) туралы басқа сұрақтар

Little Buck (LITTLEBUCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LITTLEBUCK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LITTLEBUCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LITTLEBUCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Little Buck үшін нарықтық капитализация қандай?
LITTLEBUCK үшін нарықтық капитализация: $ 13.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LITTLEBUCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LITTLEBUCK айналымдағы ұсынысы: 999.64M USD.
LITTLEBUCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LITTLEBUCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LITTLEBUCK бағасы қандай болды?
LITTLEBUCK 0 USD ATL бағасына жетті.
LITTLEBUCK үшін сауда көлемі қандай?
LITTLEBUCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LITTLEBUCK өседі ме?
LITTLEBUCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LITTLEBUCK баға болжамын қарап көріңіз.
Little Buck (LITTLEBUCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

