Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) туралы ақпарат

Little Angry Bunny V2 is committed to provide a decentralized transaction network under Binance Smart Chain (BEP-20).There is no main owner of the LAB v2 token. It is purely community driven Token.

Little Angry Bunny V2 tokenomics is 4 % burn and 7 % redistribution to Holders on each transaction.

We are the token with multiple use cases which we are going to implement in near future.

Ресми веб-сайт:
https://labv2-revival.netlify.app/

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) токеномикасы мен бағасын талдау

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 104.30K
$ 104.30K$ 104.30K
Жалпы қамтуы:
$ 843,500,000,000.00T
$ 843,500,000,000.00T$ 843,500,000,000.00T
Айналымдағы қамту:
$ 450,725,623,019.41T
$ 450,725,623,019.41T$ 450,725,623,019.41T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 195.20K
$ 195.20K$ 195.20K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Қазіргі баға:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LAB-V2 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LAB-V2 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LAB-V2 токеномикасын түсінген болсаңыз, LAB-V2 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.