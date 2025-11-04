БиржаDEX+
Lithium Finance ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LITH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LITH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Lithium Finance ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LITH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LITH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LITH туралы толығырақ

LITH Баға туралы ақпарат

LITH деген не

LITH Whitepaper

LITH Ресми веб-сайт

LITH Токеномикасы

LITH Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Lithium Finance Логотип

Lithium Finance Баға (LITH)

Листингтен жойылды

1 LITH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.80%1D
mexc
USD
Lithium Finance (LITH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:18:57 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070537
$ 0.070537$ 0.070537

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-8.89%

-13.80%

-13.80%

Lithium Finance (LITH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LITH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LITH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.070537, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LITH соңғы бір сағатта +0.08% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.89%, ал соңғы 7 күнде -13.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lithium Finance (LITH) Нарықтық ақпарат

$ 69.83K
$ 69.83K$ 69.83K

--
----

$ 76.92K
$ 76.92K$ 76.92K

9.08B
9.08B 9.08B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Lithium Finance нарықтық капитализациясы $ 69.83K, тәуліктік сауда көлемі --. LITH айналымдағы мөлшері 9.08B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 76.92K.

Lithium Finance (LITH) Баға тарихы USD

Бүгін, Lithium Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Lithium Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Lithium Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Lithium Finance - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.89%
30 күн$ 0+21.09%
60 күн$ 0-3.22%
90 күн$ 0--

Lithium Finance (LITH) деген не

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.

Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.

Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Lithium Finance (LITH) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Lithium Finance Баға болжамы (USD)

Lithium Finance (LITH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lithium Finance (LITH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lithium Finance.

Қазір Lithium Finance баға болжамын тексеріңіз!

LITH - жергілікті валюталарға

Lithium Finance (LITH) токеномикасы

Lithium Finance (LITH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LITH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lithium Finance (LITH) туралы басқа сұрақтар

Lithium Finance (LITH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LITH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LITH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LITH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lithium Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
LITH үшін нарықтық капитализация: $ 69.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LITH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LITH айналымдағы ұсынысы: 9.08B USD.
LITH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LITH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.070537 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LITH бағасы қандай болды?
LITH 0 USD ATL бағасына жетті.
LITH үшін сауда көлемі қандай?
LITH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LITH өседі ме?
LITH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LITH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:18:57 (UTC+8)

Lithium Finance (LITH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

