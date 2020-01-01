Liquity USD (LUSD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Liquity USD (LUSD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Liquity USD (LUSD) туралы ақпарат

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort.

Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Ресми веб-сайт:
https://www.liquity.org/

Liquity USD (LUSD) токеномикасы мен бағасын талдау

Liquity USD (LUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 38.27M
$ 38.27M$ 38.27M
Жалпы қамтуы:
$ 38.16M
$ 38.16M$ 38.16M
Айналымдағы қамту:
$ 38.16M
$ 38.16M$ 38.16M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 38.27M
$ 38.27M$ 38.27M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722
Қазіргі баға:
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

Liquity USD (LUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Liquity USD (LUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LUSD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, LUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LUSD бағасының болжамы

LUSD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LUSD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.