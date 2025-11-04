БиржаDEX+
Liquid Staked SOL ағымдағы бағасы: 171.93 USD. Нақты уақыттағы LSSOL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LSSOL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LSSOL туралы толығырақ

LSSOL Баға туралы ақпарат

LSSOL деген не

LSSOL Ресми веб-сайт

LSSOL Токеномикасы

LSSOL Баға болжамы

Liquid Staked SOL Логотип

Liquid Staked SOL Баға (LSSOL)

Листингтен жойылды

1 LSSOL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$171.93
$171.93
-8.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Liquid Staked SOL (LSSOL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:16:30 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 168.7
$ 168.7
24 сағаттық төмен
$ 191.46
$ 191.46
24 сағаттық жоғары

$ 168.7
$ 168.7

$ 191.46
$ 191.46

$ 384.79
$ 384.79

$ 168.7
$ 168.7

+1.07%

-8.21%

-15.47%

-15.47%

Liquid Staked SOL (LSSOL) нақты уақыттағы баға $171.93. Соңғы 24 сағат ішінде LSSOL мен $ 168.7 аралығында сауда жасалып, ал $ 191.46 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LSSOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 384.79, ал ең төменгісі — $ 168.7.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LSSOL соңғы бір сағатта +1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.21%, ал соңғы 7 күнде -15.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Нарықтық ақпарат

$ 1.98M
$ 1.98M

--
--

$ 1.98M
$ 1.98M

11.53K
11.53K

11,531.093744419
11,531.093744419

Liquid Staked SOL нарықтық капитализациясы $ 1.98M, тәуліктік сауда көлемі --. LSSOL айналымдағы мөлшері 11.53K, жалпы мөлшері 11531.093744419. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.98M.

Liquid Staked SOL (LSSOL) Баға тарихы USD

Бүгін, Liquid Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -15.3818289767263 болды.
Соңғы 30 күнде Liquid Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -42.3625719990 болды.
Соңғы 60 күнде Liquid Staked SOL - USD баға өзгерісі $ -28.5359442060 болды.
Соңғы 90 күнде Liquid Staked SOL - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -15.3818289767263-8.21%
30 күн$ -42.3625719990-24.63%
60 күн$ -28.5359442060-16.59%
90 күн$ 0--

Liquid Staked SOL (LSSOL) деген не

LsSOL is a liquid staking token (LST), a token representing staked SOL plus network staking rewards. When you stake SOL with Liquid Collective you mint LsSOL. Your LsSOL evidences that you own the staked SOL and any staking rewards it earns, minus any fees. LsSOL allows users to participate in SOL staking while also maintaining the ability to use their LsSOL elsewhere in DeFi, or to transfer ownership of their staked tokens by transferring their LsSOL.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Liquid Staked SOL (LSSOL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Liquid Staked SOL Баға болжамы (USD)

Liquid Staked SOL (LSSOL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Liquid Staked SOL (LSSOL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Liquid Staked SOL.

Қазір Liquid Staked SOL баға болжамын тексеріңіз!

LSSOL - жергілікті валюталарға

Liquid Staked SOL (LSSOL) токеномикасы

Liquid Staked SOL (LSSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LSSOL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Liquid Staked SOL (LSSOL) туралы басқа сұрақтар

Liquid Staked SOL (LSSOL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LSSOL бағасы — 171.93 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LSSOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LSSOL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 171.93. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Liquid Staked SOL үшін нарықтық капитализация қандай?
LSSOL үшін нарықтық капитализация: $ 1.98M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LSSOL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LSSOL айналымдағы ұсынысы: 11.53K USD.
LSSOL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LSSOL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 384.79 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LSSOL бағасы қандай болды?
LSSOL 168.7 USD ATL бағасына жетті.
LSSOL үшін сауда көлемі қандай?
LSSOL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LSSOL өседі ме?
LSSOL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LSSOL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:16:30 (UTC+8)

Liquid Staked SOL (LSSOL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

