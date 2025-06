Liquid Collectibles (LICO) деген не

Liquid NFTs are NFT collections tokenized as fungible tokens (like BEP-20 tokens) enabling them to be instantly traded on decentralized exchanges such as ApeSwap, and making it possible to benefit from DeFi features such as yielding and staking.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Liquid Collectibles (LICO) Ресурс Ресми веб-сайт