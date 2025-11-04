БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Liquid AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LIQAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIQAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Liquid AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LIQAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIQAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LIQAI туралы толығырақ

LIQAI Баға туралы ақпарат

LIQAI деген не

LIQAI Ресми веб-сайт

LIQAI Токеномикасы

LIQAI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Liquid AI Логотип

Liquid AI Баға (LIQAI)

Листингтен жойылды

1 LIQAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00019392
$0.00019392$0.00019392
-0.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Liquid AI (LIQAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:18:33 (UTC+8)

Liquid AI (LIQAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04366742
$ 0.04366742$ 0.04366742

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.11%

-8.31%

-8.31%

Liquid AI (LIQAI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LIQAI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LIQAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04366742, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LIQAI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.11%, ал соңғы 7 күнде -8.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Liquid AI (LIQAI) Нарықтық ақпарат

$ 16.31K
$ 16.31K$ 16.31K

--
----

$ 19.39K
$ 19.39K$ 19.39K

84.12M
84.12M 84.12M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Liquid AI нарықтық капитализациясы $ 16.31K, тәуліктік сауда көлемі --. LIQAI айналымдағы мөлшері 84.12M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.39K.

Liquid AI (LIQAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Liquid AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Liquid AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Liquid AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Liquid AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.11%
30 күн$ 0-21.28%
60 күн$ 0-98.07%
90 күн$ 0--

Liquid AI (LIQAI) деген не

Liquid AI is a self-custodial trading automation platform that enables users to create, backtest, and deploy algorithmic trading strategies directly from their browser. It supports multi-chain execution across Ethereum and Layer 2 networks and includes tools for strategy management, performance tracking, portfolio analytics, and automated execution. Designed for both individual traders and token teams, Liquid AI allows users to automate trading while maintaining full ownership and control of their assets.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Liquid AI (LIQAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Liquid AI Баға болжамы (USD)

Liquid AI (LIQAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Liquid AI (LIQAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Liquid AI.

Қазір Liquid AI баға болжамын тексеріңіз!

LIQAI - жергілікті валюталарға

Liquid AI (LIQAI) токеномикасы

Liquid AI (LIQAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LIQAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Liquid AI (LIQAI) туралы басқа сұрақтар

Liquid AI (LIQAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LIQAI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LIQAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LIQAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Liquid AI үшін нарықтық капитализация қандай?
LIQAI үшін нарықтық капитализация: $ 16.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LIQAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LIQAI айналымдағы ұсынысы: 84.12M USD.
LIQAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LIQAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04366742 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LIQAI бағасы қандай болды?
LIQAI 0 USD ATL бағасына жетті.
LIQAI үшін сауда көлемі қандай?
LIQAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LIQAI өседі ме?
LIQAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LIQAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:18:33 (UTC+8)

Liquid AI (LIQAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,661.60
$106,661.60$106,661.60

+0.86%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.16
$3,606.16$3,606.16

+0.47%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.76
$165.76$165.76

-0.58%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9336
$0.9336$0.9336

-0.86%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,661.60
$106,661.60$106,661.60

+0.86%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,606.16
$3,606.16$3,606.16

+0.47%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.76
$165.76$165.76

-0.58%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3186
$2.3186$2.3186

-0.36%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$990.00
$990.00$990.00

+1.00%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0722
$0.0722$0.0722

+44.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1993
$0.1993$0.1993

-33.56%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000115
$0.000115$0.000115

+422.72%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03863
$0.03863$0.03863

+286.30%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001898
$0.0000000000001898$0.0000000000001898

+89.80%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1650
$0.1650$0.1650

+77.80%