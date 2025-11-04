БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Lil Frog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LILFROG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LILFROG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Lil Frog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LILFROG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LILFROG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LILFROG туралы толығырақ

LILFROG Баға туралы ақпарат

LILFROG деген не

LILFROG Ресми веб-сайт

LILFROG Токеномикасы

LILFROG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Lil Frog Логотип

Lil Frog Баға (LILFROG)

Листингтен жойылды

1 LILFROG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Lil Frog (LILFROG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:38 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0158498
$ 0.0158498$ 0.0158498

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Lil Frog (LILFROG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LILFROG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LILFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0158498, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LILFROG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lil Frog (LILFROG) Нарықтық ақпарат

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lil Frog нарықтық капитализациясы $ 10.71K, тәуліктік сауда көлемі --. LILFROG айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.71K.

Lil Frog (LILFROG) Баға тарихы USD

Бүгін, Lil Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Lil Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Lil Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Lil Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Lil Frog (LILFROG) деген не

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn’t just a token—it’s your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Lil Frog (LILFROG) Ресурс

Ресми веб-сайт

Lil Frog Баға болжамы (USD)

Lil Frog (LILFROG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lil Frog (LILFROG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lil Frog.

Қазір Lil Frog баға болжамын тексеріңіз!

LILFROG - жергілікті валюталарға

Lil Frog (LILFROG) токеномикасы

Lil Frog (LILFROG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LILFROG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Lil Frog (LILFROG) туралы басқа сұрақтар

Lil Frog (LILFROG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LILFROG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LILFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LILFROG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lil Frog үшін нарықтық капитализация қандай?
LILFROG үшін нарықтық капитализация: $ 10.71K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LILFROG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LILFROG айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
LILFROG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LILFROG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0158498 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LILFROG бағасы қандай болды?
LILFROG 0 USD ATL бағасына жетті.
LILFROG үшін сауда көлемі қандай?
LILFROG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LILFROG өседі ме?
LILFROG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LILFROG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:38 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,752.94
$106,752.94$106,752.94

+0.95%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.90
$3,610.90$3,610.90

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.12
$166.12$166.12

-0.37%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9375
$0.9375$0.9375

-0.44%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,752.94
$106,752.94$106,752.94

+0.95%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.90
$3,610.90$3,610.90

+0.61%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.12
$166.12$166.12

-0.37%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3245
$2.3245$2.3245

-0.10%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.00
$992.00$992.00

+1.20%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1992
$0.1992$0.1992

-33.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000122
$0.000122$0.000122

+454.54%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03821
$0.03821$0.03821

+282.10%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001898
$0.0000000000001898$0.0000000000001898

+89.80%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1608
$0.1608$0.1608

+73.27%