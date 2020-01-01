LIL BUB (BUB) токеномикасы
LIL BUB (BUB) туралы ақпарат
Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.
LIL BUB (BUB) токеномикасы мен бағасын талдау
LIL BUB (BUB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
LIL BUB (BUB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
LIL BUB (BUB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BUB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BUB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BUB токеномикасын түсінген болсаңыз, BUB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BUB бағасының болжамы
BUB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.