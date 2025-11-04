БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
LIFI ағымдағы бағасы: 0.00197923 USD. Нақты уақыттағы LIFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!LIFI ағымдағы бағасы: 0.00197923 USD. Нақты уақыттағы LIFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LIFI туралы толығырақ

LIFI Баға туралы ақпарат

LIFI деген не

LIFI Whitepaper

LIFI Ресми веб-сайт

LIFI Токеномикасы

LIFI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

LIFI Логотип

LIFI Баға (LIFI)

Листингтен жойылды

1 LIFI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00199064
$0.00199064$0.00199064
-1.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
LIFI (LIFI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:04 (UTC+8)

LIFI (LIFI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00196199
$ 0.00196199$ 0.00196199
24 сағаттық төмен
$ 0.00204408
$ 0.00204408$ 0.00204408
24 сағаттық жоғары

$ 0.00196199
$ 0.00196199$ 0.00196199

$ 0.00204408
$ 0.00204408$ 0.00204408

$ 0.03303058
$ 0.03303058$ 0.03303058

$ 0.00196199
$ 0.00196199$ 0.00196199

-0.64%

-2.44%

-77.09%

-77.09%

LIFI (LIFI) нақты уақыттағы баға $0.00197923. Соңғы 24 сағат ішінде LIFI мен $ 0.00196199 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00204408 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LIFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03303058, ал ең төменгісі — $ 0.00196199.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LIFI соңғы бір сағатта -0.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.44%, ал соңғы 7 күнде -77.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

LIFI (LIFI) Нарықтық ақпарат

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

--
----

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

7.50M
7.50M 7.50M

7,500,000.0
7,500,000.0 7,500,000.0

LIFI нарықтық капитализациясы $ 14.93K, тәуліктік сауда көлемі --. LIFI айналымдағы мөлшері 7.50M, жалпы мөлшері 7500000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.93K.

LIFI (LIFI) Баға тарихы USD

Бүгін, LIFI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде LIFI - USD баға өзгерісі $ -0.0017551817 болды.
Соңғы 60 күнде LIFI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде LIFI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.44%
30 күн$ -0.0017551817-88.68%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

LIFI (LIFI) деген не

LiFi (LIFI) is a privacy-first browser extension project that brings blockchain principles to everyday browsing. Built on Ethereum, LiFi helps users reclaim control of their online time by offering detailed insights into digital habits while ensuring data stays fully private on-device. Combining productivity tracking, AI-powered analysis, and transparency into online tracking, LiFi empowers users to work smarter without compromising security. Backed by a growing community of privacy advocates, LiFi represents a new wave of utility-driven crypto projects where productivity meets digital sovereignty.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

LIFI (LIFI) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

LIFI Баға болжамы (USD)

LIFI (LIFI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін LIFI (LIFI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: LIFI.

Қазір LIFI баға болжамын тексеріңіз!

LIFI - жергілікті валюталарға

LIFI (LIFI) токеномикасы

LIFI (LIFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LIFI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: LIFI (LIFI) туралы басқа сұрақтар

LIFI (LIFI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LIFI бағасы — 0.00197923 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LIFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LIFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00197923. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
LIFI үшін нарықтық капитализация қандай?
LIFI үшін нарықтық капитализация: $ 14.93K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LIFI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LIFI айналымдағы ұсынысы: 7.50M USD.
LIFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LIFI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03303058 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LIFI бағасы қандай болды?
LIFI 0.00196199 USD ATL бағасына жетті.
LIFI үшін сауда көлемі қандай?
LIFI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LIFI өседі ме?
LIFI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LIFI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:17:04 (UTC+8)

LIFI (LIFI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,725.11
$106,725.11$106,725.11

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.41
$3,611.41$3,611.41

+0.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.35%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9379
$0.9379$0.9379

-0.40%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,725.11
$106,725.11$106,725.11

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,611.41
$3,611.41$3,611.41

+0.62%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.15
$166.15$166.15

-0.35%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3254
$2.3254$2.3254

-0.06%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.26
$992.26$992.26

+1.23%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0722
$0.0722$0.0722

+44.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1991
$0.1991$0.1991

-33.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000103
$0.000103$0.000103

+368.18%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03812
$0.03812$0.03812

+281.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001897
$0.0000000000001897$0.0000000000001897

+89.70%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1602
$0.1602$0.1602

+72.62%