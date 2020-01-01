lifedog (LFDOG) токеномикасы

lifedog (LFDOG) туралы ақпарат

Ресми веб-сайт:
https://www.lifedog.xyz/

lifedog (LFDOG) токеномикасы мен бағасын талдау

lifedog (LFDOG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы: $ 24.56K
$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K
Жалпы қамтуы:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
Айналымдағы қамту:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау): $ 24.56K
$ 24.56K
$ 24.56K$ 24.56K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш: $ 0.04671619
$ 0.04671619
$ 0.04671619$ 0.04671619
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

lifedog (LFDOG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

lifedog (LFDOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LFDOG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LFDOG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LFDOG токеномикасын түсінген болсаңыз, LFDOG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LFDOG бағасының болжамы

LFDOG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LFDOG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.