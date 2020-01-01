Lido Staked Matic (STMATIC) токеномикасы
Lido Staked Matic (STMATIC) туралы ақпарат
Lido for Polygon is a liquid staking solution for MATIC backed by industry-leading staking providers. Lido lets users earn MATIC staking rewards without needing to maintain infrastructure and enables them to trade staked positions, as well as participate in on-chain decentralized finance with their staked assets. Lido for Polygon gives users options to:
- Stake their MATIC tokens in a decentralized and secure way
- Use their stMATIC on the secondary market
- Do all of the above simply and easily with a click of a button on the UI
stMATIC is an ERC20 token that represents the account’s share of the total supply of MATIC tokens inside PoLido system. It is a non-rebasable token, which means that the amount of tokens in the user’s wallet is not going to change. During time, the value of this token is changing, since the amount of MATIC tokens inside the protocol is not constant.
Lido Staked Matic (STMATIC) токеномикасы мен бағасын талдау
Lido Staked Matic (STMATIC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Lido Staked Matic (STMATIC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Lido Staked Matic (STMATIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын STMATIC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша STMATIC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз STMATIC токеномикасын түсінген болсаңыз, STMATIC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
