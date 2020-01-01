Licker (LICKER) токеномикасы
Licker (LICKER) туралы ақпарат
Meet LICKER, the quintessential embodiment of everything gone wrong in the world of crypto. Born out of the darkest corners of the shitcoin universe, LICKER is a grotesque parody of financial innovation, fueled by reckless speculation and blind greed. Its appearance is a chaotic mess of garish colors and garbled text, reflecting the incoherence of its purpose and value.
LICKER's origins are shrouded in controversy, rumored to have been created by a group of anonymous developers with a penchant for chaos and a disregard for ethical standards. It promises the moon to unsuspecting investors with flashy, over-the-top marketing campaigns that seem to be more about luring in the gullible than delivering any real utility.
The tokenomics of LICKER are as absurd as its name. Its supply is infinite, its utility is vague, and its roadmap is a jumble of buzzwords with no clear direction. Despite its disreputable nature, LICKER attracts a certain type of investor—those who chase after the next big “hit” in the crypto space without a second thought for long-term stability or ethical considerations.
Licker (LICKER) токеномикасы мен бағасын талдау
Licker (LICKER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Licker (LICKER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Licker (LICKER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LICKER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LICKER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LICKER токеномикасын түсінген болсаңыз, LICKER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.