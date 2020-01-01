Liberty Square Filth (FLTH) токеномикасы

Liberty Square Filth (FLTH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Liberty Square Filth (FLTH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Liberty Square Filth (FLTH) туралы ақпарат

Filth (FLTH) is the official deflationary SPL token for Liberty Square, an NFT project built on the Solana blockchain. With a core emphasis on art, utility and future development; Liberty Square has successfully delivered a range of innovations to their ecosystem and community through creations ranging from media to infrastructure.

FLTH serves primarily as the rewards token for the Liberty Square project and can be earned through staking NFT collectibles on-chain.

Ресми веб-сайт:
https://libertysquare.io/
Whitepaper:
https://www.docdroid.net/Wo192St/ls-a-manifesto-v2-0614-pdf

Liberty Square Filth (FLTH) токеномикасы мен бағасын талдау

Liberty Square Filth (FLTH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 8.47M
$ 8.47M$ 8.47M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.64K
$ 8.64K$ 8.64K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.261993
$ 0.261993$ 0.261993
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00102017
$ 0.00102017$ 0.00102017
Қазіргі баға:
$ 0.00102028
$ 0.00102028$ 0.00102028

Liberty Square Filth (FLTH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Liberty Square Filth (FLTH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FLTH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FLTH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FLTH токеномикасын түсінген болсаңыз, FLTH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FLTH бағасының болжамы

FLTH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FLTH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.