Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain!
Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery"
$Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money.
Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive.
In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change.
Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating.
By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around.
Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance.
Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
Libertarian Dog (LIBERTA) токеномикасы мен бағасын талдау
Libertarian Dog (LIBERTA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Libertarian Dog (LIBERTA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Libertarian Dog (LIBERTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LIBERTA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LIBERTA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LIBERTA токеномикасын түсінген болсаңыз, LIBERTA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.