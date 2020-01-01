LFGSwap Finance (LFG) токеномикасы
LFGSwap Finance (LFG) туралы ақпарат
LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the “liquidity problem.” One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap’s progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.
LFGSwap Finance (LFG) токеномикасы мен бағасын талдау
LFGSwap Finance (LFG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
LFGSwap Finance (LFG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
LFGSwap Finance (LFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LFG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LFG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LFG токеномикасын түсінген болсаңыз, LFG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
