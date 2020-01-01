LFG (@LFG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, LFG (@LFG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
LFG (@LFG) туралы ақпарат

What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market

What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace

History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8

What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent

What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface

Ресми веб-сайт:
https://www.lfg.cash/

LFG (@LFG) токеномикасы мен бағасын талдау

LFG (@LFG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 420.42M
$ 420.42M$ 420.42M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 777.87K
$ 777.87K$ 777.87K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.184596
$ 0.184596$ 0.184596
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00185021
$ 0.00185021$ 0.00185021

LFG (@LFG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

LFG (@LFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын @LFG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша @LFG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз @LFG токеномикасын түсінген болсаңыз, @LFG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

@LFG бағасының болжамы

@LFG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің @LFG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.