БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
LEOONO by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00035772 USD. Нақты уақыттағы LEO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LEO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!LEOONO by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00035772 USD. Нақты уақыттағы LEO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LEO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LEO туралы толығырақ

LEO Баға туралы ақпарат

LEO деген не

LEO Whitepaper

LEO Ресми веб-сайт

LEO Токеномикасы

LEO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

LEOONO by Virtuals Логотип

LEOONO by Virtuals Баға (LEO)

Листингтен жойылды

1 LEO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00035682
$0.00035682$0.00035682
-8.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
LEOONO by Virtuals (LEO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:48 (UTC+8)

LEOONO by Virtuals (LEO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00032697
$ 0.00032697$ 0.00032697
24 сағаттық төмен
$ 0.00040352
$ 0.00040352$ 0.00040352
24 сағаттық жоғары

$ 0.00032697
$ 0.00032697$ 0.00032697

$ 0.00040352
$ 0.00040352$ 0.00040352

$ 0.00504633
$ 0.00504633$ 0.00504633

$ 0.00005216
$ 0.00005216$ 0.00005216

+2.53%

-8.17%

-22.21%

-22.21%

LEOONO by Virtuals (LEO) нақты уақыттағы баға $0.00035772. Соңғы 24 сағат ішінде LEO мен $ 0.00032697 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00040352 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LEO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00504633, ал ең төменгісі — $ 0.00005216.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LEO соңғы бір сағатта +2.53% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.17%, ал соңғы 7 күнде -22.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

LEOONO by Virtuals (LEO) Нарықтық ақпарат

$ 358.08K
$ 358.08K$ 358.08K

--
----

$ 358.08K
$ 358.08K$ 358.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LEOONO by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 358.08K, тәуліктік сауда көлемі --. LEO айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 358.08K.

LEOONO by Virtuals (LEO) Баға тарихы USD

Бүгін, LEOONO by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде LEOONO by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000970716 болды.
Соңғы 60 күнде LEOONO by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0000739860 болды.
Соңғы 90 күнде LEOONO by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.00014930440461790702 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.17%
30 күн$ -0.0000970716-27.13%
60 күн$ -0.0000739860-20.68%
90 күн$ +0.00014930440461790702+71.64%

LEOONO by Virtuals (LEO) деген не

Leoono is an AI-driven investment agent built to simplify and enhance stock analysis for everyone. It uses exclusive alternative data and insider trading insights that were previously only available to institutional investors. Leoono empowers retail investors with clear, actionable strategies, peer comparisons, and market insights. With over four years of experience supporting financial services across Europe and the Middle East, Leoono combines advanced technology with proven expertise to make smarter investing accessible to all.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

LEOONO by Virtuals (LEO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

LEOONO by Virtuals Баға болжамы (USD)

LEOONO by Virtuals (LEO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін LEOONO by Virtuals (LEO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: LEOONO by Virtuals.

Қазір LEOONO by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

LEO - жергілікті валюталарға

LEOONO by Virtuals (LEO) токеномикасы

LEOONO by Virtuals (LEO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LEO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: LEOONO by Virtuals (LEO) туралы басқа сұрақтар

LEOONO by Virtuals (LEO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LEO бағасы — 0.00035772 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LEO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LEO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00035772. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
LEOONO by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
LEO үшін нарықтық капитализация: $ 358.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LEO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LEO айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
LEO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LEO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00504633 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LEO бағасы қандай болды?
LEO 0.00005216 USD ATL бағасына жетті.
LEO үшін сауда көлемі қандай?
LEO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LEO өседі ме?
LEO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LEO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:48 (UTC+8)

LEOONO by Virtuals (LEO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,726.61
$106,726.61$106,726.61

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.45
$3,610.45$3,610.45

+0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.14
$166.14$166.14

-0.35%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9381
$0.9381$0.9381

-0.38%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,726.61
$106,726.61$106,726.61

+0.92%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,610.45
$3,610.45$3,610.45

+0.59%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.14
$166.14$166.14

-0.35%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3247
$2.3247$2.3247

-0.09%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.26
$992.26$992.26

+1.23%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0722
$0.0722$0.0722

+44.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1991
$0.1991$0.1991

-33.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000104
$0.000104$0.000104

+372.72%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03812
$0.03812$0.03812

+281.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001897
$0.0000000000001897$0.0000000000001897

+89.70%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1602
$0.1602$0.1602

+72.62%