LEO Token ағымдағы бағасы: 9.52 USD. Нақты уақыттағы LEO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LEO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LEO туралы толығырақ

LEO Баға туралы ақпарат

LEO деген не

LEO Whitepaper

LEO Ресми веб-сайт

LEO Токеномикасы

LEO Баға болжамы

LEO Token Логотип

LEO Token Баға (LEO)

Листингтен жойылды

1 LEO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$9.52
$9.52
-0.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
LEO Token (LEO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:53 (UTC+8)

LEO Token (LEO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 9.49
$ 9.49
24 сағаттық төмен
$ 9.62
$ 9.62
24 сағаттық жоғары

$ 9.49
$ 9.49

$ 9.62
$ 9.62

$ 10.14
$ 10.14

$ 0.799859
$ 0.799859

-0.07%

-0.99%

+6.22%

+6.22%

LEO Token (LEO) нақты уақыттағы баға $9.52. Соңғы 24 сағат ішінде LEO мен $ 9.49 аралығында сауда жасалып, ал $ 9.62 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LEO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 10.14, ал ең төменгісі — $ 0.799859.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LEO соңғы бір сағатта -0.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.99%, ал соңғы 7 күнде +6.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

LEO Token (LEO) Нарықтық ақпарат

$ 8.78B
$ 8.78B

--
--

$ 9.38B
$ 9.38B

922.34M
922.34M

985,239,504.0
985,239,504.0

LEO Token нарықтық капитализациясы $ 8.78B, тәуліктік сауда көлемі --. LEO айналымдағы мөлшері 922.34M, жалпы мөлшері 985239504.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.38B.

LEO Token (LEO) Баға тарихы USD

Бүгін, LEO Token - USD баға өзгерісі $ -0.095423102669892 болды.
Соңғы 30 күнде LEO Token - USD баға өзгерісі $ -0.1282572480 болды.
Соңғы 60 күнде LEO Token - USD баға өзгерісі $ +0.0055863360 болды.
Соңғы 90 күнде LEO Token - USD баға өзгерісі $ +0.54225865935193 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.095423102669892-0.99%
30 күн$ -0.1282572480-1.34%
60 күн$ +0.0055863360+0.06%
90 күн$ +0.54225865935193+6.04%

LEO Token (LEO) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

LEO Token (LEO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

LEO Token Баға болжамы (USD)

LEO Token (LEO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін LEO Token (LEO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: LEO Token.

Қазір LEO Token баға болжамын тексеріңіз!

LEO - жергілікті валюталарға

LEO Token (LEO) токеномикасы

LEO Token (LEO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LEO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: LEO Token (LEO) туралы басқа сұрақтар

LEO Token (LEO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LEO бағасы — 9.52 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LEO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LEO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 9.52. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
LEO Token үшін нарықтық капитализация қандай?
LEO үшін нарықтық капитализация: $ 8.78B USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LEO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LEO айналымдағы ұсынысы: 922.34M USD.
LEO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LEO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 10.14 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LEO бағасы қандай болды?
LEO 0.799859 USD ATL бағасына жетті.
LEO үшін сауда көлемі қандай?
LEO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LEO өседі ме?
LEO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LEO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:53 (UTC+8)

LEO Token (LEO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

