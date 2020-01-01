lenda on chain (LENDA) токеномикасы
Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.
lenda on chain (LENDA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
lenda on chain (LENDA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LENDA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LENDA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LENDA токеномикасын түсінген болсаңыз, LENDA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
