Legend of Arcadia ағымдағы бағасы: 0.01116992 USD. Нақты уақыттағы ARCA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ARCA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Legend of Arcadia ағымдағы бағасы: 0.01116992 USD. Нақты уақыттағы ARCA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ARCA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ARCA туралы толығырақ

ARCA Баға туралы ақпарат

ARCA деген не

ARCA Whitepaper

ARCA Ресми веб-сайт

ARCA Токеномикасы

ARCA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Legend of Arcadia Логотип

Legend of Arcadia Баға (ARCA)

Листингтен жойылды

1 ARCA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01116992
$0.01116992$0.01116992
-0.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:27 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01106215
$ 0.01106215$ 0.01106215
24 сағаттық төмен
$ 0.01126185
$ 0.01126185$ 0.01126185
24 сағаттық жоғары

$ 0.01106215
$ 0.01106215$ 0.01106215

$ 0.01126185
$ 0.01126185$ 0.01126185

$ 0.089965
$ 0.089965$ 0.089965

$ 0.0104858
$ 0.0104858$ 0.0104858

+0.49%

-0.54%

-4.91%

-4.91%

Legend of Arcadia (ARCA) нақты уақыттағы баға $0.01116992. Соңғы 24 сағат ішінде ARCA мен $ 0.01106215 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01126185 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ARCA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.089965, ал ең төменгісі — $ 0.0104858.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ARCA соңғы бір сағатта +0.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.54%, ал соңғы 7 күнде -4.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Legend of Arcadia (ARCA) Нарықтық ақпарат

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

277.33M
277.33M 277.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Legend of Arcadia нарықтық капитализациясы $ 3.11M, тәуліктік сауда көлемі --. ARCA айналымдағы мөлшері 277.33M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.20M.

Legend of Arcadia (ARCA) Баға тарихы USD

Бүгін, Legend of Arcadia - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Legend of Arcadia - USD баға өзгерісі $ -0.0014789309 болды.
Соңғы 60 күнде Legend of Arcadia - USD баға өзгерісі $ -0.0018267063 болды.
Соңғы 90 күнде Legend of Arcadia - USD баға өзгерісі $ -0.003133832468991736 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.54%
30 күн$ -0.0014789309-13.24%
60 күн$ -0.0018267063-16.35%
90 күн$ -0.003133832468991736-21.90%

Legend of Arcadia (ARCA) деген не

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Legend of Arcadia (ARCA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Legend of Arcadia Баға болжамы (USD)

Legend of Arcadia (ARCA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Legend of Arcadia (ARCA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Legend of Arcadia.

Қазір Legend of Arcadia баға болжамын тексеріңіз!

ARCA - жергілікті валюталарға

Legend of Arcadia (ARCA) токеномикасы

Legend of Arcadia (ARCA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ARCA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Legend of Arcadia (ARCA) туралы басқа сұрақтар

Legend of Arcadia (ARCA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ARCA бағасы — 0.01116992 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ARCA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ARCA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01116992. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Legend of Arcadia үшін нарықтық капитализация қандай?
ARCA үшін нарықтық капитализация: $ 3.11M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ARCA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ARCA айналымдағы ұсынысы: 277.33M USD.
ARCA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ARCA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.089965 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ARCA бағасы қандай болды?
ARCA 0.0104858 USD ATL бағасына жетті.
ARCA үшін сауда көлемі қандай?
ARCA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ARCA өседі ме?
ARCA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ARCA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:27 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

