League of Kingdoms ағымдағы бағасы: 0.097999 USD. Нақты уақыттағы LOKA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LOKA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$0.097999
League of Kingdoms (LOKA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:19 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.095042
24 сағаттық төмен
$ 0.136756
24 сағаттық жоғары

$ 0.095042
$ 0.136756
$ 5.37
$ 0.04425999
-0.29%

+0.19%

-13.19%

-13.19%

League of Kingdoms (LOKA) нақты уақыттағы баға $0.097999. Соңғы 24 сағат ішінде LOKA мен $ 0.095042 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.136756 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LOKA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.37, ал ең төменгісі — $ 0.04425999.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LOKA соңғы бір сағатта -0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.19%, ал соңғы 7 күнде -13.19% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

League of Kingdoms (LOKA) Нарықтық ақпарат

$ 4.48M
--
$ 49.60M
45.17M
500,000,000.0
League of Kingdoms нарықтық капитализациясы $ 4.48M, тәуліктік сауда көлемі --. LOKA айналымдағы мөлшері 45.17M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 49.60M.

League of Kingdoms (LOKA) Баға тарихы USD

Бүгін, League of Kingdoms - USD баға өзгерісі $ +0.00018941 болды.
Соңғы 30 күнде League of Kingdoms - USD баға өзгерісі $ -0.0311152410 болды.
Соңғы 60 күнде League of Kingdoms - USD баға өзгерісі $ -0.0367869332 болды.
Соңғы 90 күнде League of Kingdoms - USD баға өзгерісі $ -0.17395637185361035 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00018941+0.19%
30 күн$ -0.0311152410-31.75%
60 күн$ -0.0367869332-37.53%
90 күн$ -0.17395637185361035-63.96%

League of Kingdoms (LOKA) деген не

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

League of Kingdoms (LOKA) Ресурс

Ресми веб-сайт

League of Kingdoms Баға болжамы (USD)

League of Kingdoms (LOKA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін League of Kingdoms (LOKA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: League of Kingdoms.

Қазір League of Kingdoms баға болжамын тексеріңіз!

LOKA - жергілікті валюталарға

League of Kingdoms (LOKA) токеномикасы

League of Kingdoms (LOKA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LOKA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: League of Kingdoms (LOKA) туралы басқа сұрақтар

League of Kingdoms (LOKA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LOKA бағасы — 0.097999 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LOKA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LOKA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.097999. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
League of Kingdoms үшін нарықтық капитализация қандай?
LOKA үшін нарықтық капитализация: $ 4.48M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LOKA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LOKA айналымдағы ұсынысы: 45.17M USD.
LOKA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LOKA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5.37 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LOKA бағасы қандай болды?
LOKA 0.04425999 USD ATL бағасына жетті.
LOKA үшін сауда көлемі қандай?
LOKA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LOKA өседі ме?
LOKA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LOKA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:15:19 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

