БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Law Service Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Law Service Token ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы LST-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LST баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LST туралы толығырақ

LST Баға туралы ақпарат

LST деген не

LST Whitepaper

LST Ресми веб-сайт

LST Токеномикасы

LST Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Law Service Token Логотип

Law Service Token Баға (LST)

Листингтен жойылды

1 LST-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Law Service Token (LST) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:16 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Law Service Token (LST) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде LST мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.154729, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LST соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Law Service Token (LST) Нарықтық ақпарат

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Law Service Token нарықтық капитализациясы $ 25.00K, тәуліктік сауда көлемі --. LST айналымдағы мөлшері 200.00M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 125.00K.

Law Service Token (LST) Баға тарихы USD

Бүгін, Law Service Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Law Service Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Law Service Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Law Service Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 00.00%
90 күн$ 0--

Law Service Token (LST) деген не

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Law Service Token (LST) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Law Service Token Баға болжамы (USD)

Law Service Token (LST) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Law Service Token (LST) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Law Service Token.

Қазір Law Service Token баға болжамын тексеріңіз!

LST - жергілікті валюталарға

Law Service Token (LST) токеномикасы

Law Service Token (LST) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LST токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Law Service Token (LST) туралы басқа сұрақтар

Law Service Token (LST) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LST бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LST-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Law Service Token үшін нарықтық капитализация қандай?
LST үшін нарықтық капитализация: $ 25.00K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LST үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LST айналымдағы ұсынысы: 200.00M USD.
LST үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LST барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.154729 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LST бағасы қандай болды?
LST 0 USD ATL бағасына жетті.
LST үшін сауда көлемі қандай?
LST үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл LST өседі ме?
LST биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LST баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:16:16 (UTC+8)

Law Service Token (LST) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,686.62
$106,686.62$106,686.62

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,604.91
$3,604.91$3,604.91

+0.44%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.01
$166.01$166.01

-0.43%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9385
$0.9385$0.9385

-0.33%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,686.62
$106,686.62$106,686.62

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,604.91
$3,604.91$3,604.91

+0.44%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.01
$166.01$166.01

-0.43%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3225
$2.3225$2.3225

-0.19%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$991.94
$991.94$991.94

+1.20%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0726
$0.0726$0.0726

+45.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1990
$0.1990$0.1990

-33.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03945
$0.03945$0.03945

+294.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000104
$0.000104$0.000104

+372.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007770
$0.0000007770$0.0000007770

+95.12%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001897
$0.0000000000001897$0.0000000000001897

+89.70%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1612
$0.1612$0.1612

+73.70%