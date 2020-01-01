Law Blocks (LBT) токеномикасы
Law Blocks (LBT) туралы ақпарат
What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.
Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.
Law Blocks (LBT) токеномикасы мен бағасын талдау
Law Blocks (LBT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Law Blocks (LBT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Law Blocks (LBT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LBT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LBT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LBT токеномикасын түсінген болсаңыз, LBT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.