LATENT ARENA (LATENT) токеномикасы
LATENT ARENA (LATENT) туралы ақпарат
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!
Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
LATENT ARENA (LATENT) токеномикасы мен бағасын талдау
LATENT ARENA (LATENT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
LATENT ARENA (LATENT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
LATENT ARENA (LATENT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LATENT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LATENT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LATENT токеномикасын түсінген болсаңыз, LATENT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
LATENT бағасының болжамы
LATENT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LATENT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.