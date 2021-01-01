Larva Lads (LAD) токеномикасы
Larva Lads (LAD) туралы ақпарат
OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters.
Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return.
We're just a bunch of steady lads - deploying more memes.
$LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.
Larva Lads (LAD) токеномикасы мен бағасын талдау
Larva Lads (LAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Larva Lads (LAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Larva Lads (LAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LAD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LAD токеномикасын түсінген болсаңыз, LAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
LAD бағасының болжамы
LAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.