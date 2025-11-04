БиржаDEX+
LAMA Trust Coin V2 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VLAMA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VLAMA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LAMA Trust Coin V2 Баға (VLAMA)

1 VLAMA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:15:13 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VLAMA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VLAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00509577, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VLAMA соңғы бір сағатта +0.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -39.18%, ал соңғы 7 күнде -56.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Нарықтық ақпарат

LAMA Trust Coin V2 нарықтық капитализациясы $ 106.20K, тәуліктік сауда көлемі --. VLAMA айналымдағы мөлшері 199.59M, жалпы мөлшері 199591279.365576. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 106.20K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Баға тарихы USD

Бүгін, LAMA Trust Coin V2 - USD баға өзгерісі $ -0.000342859419752483 болды.
Соңғы 30 күнде LAMA Trust Coin V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде LAMA Trust Coin V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде LAMA Trust Coin V2 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000342859419752483-39.18%
30 күн$ 0-34.49%
60 күн$ 0-80.67%
90 күн$ 0--

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) деген не

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Ресурс

LAMA Trust Coin V2 Баға болжамы (USD)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: LAMA Trust Coin V2.

Қазір LAMA Trust Coin V2 баға болжамын тексеріңіз!

VLAMA - жергілікті валюталарға

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) токеномикасы

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VLAMA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) туралы басқа сұрақтар

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VLAMA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VLAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VLAMA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
LAMA Trust Coin V2 үшін нарықтық капитализация қандай?
VLAMA үшін нарықтық капитализация: $ 106.20K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VLAMA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VLAMA айналымдағы ұсынысы: 199.59M USD.
VLAMA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VLAMA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00509577 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VLAMA бағасы қандай болды?
VLAMA 0 USD ATL бағасына жетті.
VLAMA үшін сауда көлемі қандай?
VLAMA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VLAMA өседі ме?
VLAMA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VLAMA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:15:13 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

