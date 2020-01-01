Laine Staked SOL (LAINESOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Laine Staked SOL (LAINESOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Laine Staked SOL (LAINESOL) туралы ақпарат

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards.

The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Ресми веб-сайт:
https://stake.laine.one

Laine Staked SOL (LAINESOL) токеномикасы мен бағасын талдау

Laine Staked SOL (LAINESOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 31.81M
$ 31.81M
Жалпы қамтуы:
$ 130.36K
$ 130.36K
Айналымдағы қамту:
$ 130.36K
$ 130.36K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 31.81M
$ 31.81M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1,044.04
$ 1,044.04
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 8.18
$ 8.18
Қазіргі баға:
$ 244.0
$ 244.0

Laine Staked SOL (LAINESOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Laine Staked SOL (LAINESOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын LAINESOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша LAINESOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз LAINESOL токеномикасын түсінген болсаңыз, LAINESOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

LAINESOL бағасының болжамы

LAINESOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LAINESOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.