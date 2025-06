LabradorBitcoin (LABI) деген не

LabradorBitcoin, $LABI stares into your soul and waits for you to let him into your heart. The world's most popular dog is now available as the world's most popular meme coin! LABI is cute, LABI is love, LABI is loyal. $LABI is the world's first charity meme coin, the crypto sensation that combines humor, community and potential profit with charity!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!