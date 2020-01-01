Kyros Restaked SOL (KYSOL) токеномикасы
Kyros Restaked SOL (KYSOL) туралы ақпарат
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
Kyros Restaked SOL (KYSOL) токеномикасы мен бағасын талдау
Kyros Restaked SOL (KYSOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kyros Restaked SOL (KYSOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kyros Restaked SOL (KYSOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KYSOL токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KYSOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KYSOL токеномикасын түсінген болсаңыз, KYSOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
