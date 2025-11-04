БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Krypto Cock ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Krypto Cock ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы COCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COCK туралы толығырақ

COCK Баға туралы ақпарат

COCK деген не

COCK Ресми веб-сайт

COCK Токеномикасы

COCK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Krypto Cock Логотип

Krypto Cock Баға (COCK)

Листингтен жойылды

1 COCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00018735
$0.00018735$0.00018735
-6.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Krypto Cock (COCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:13:55 (UTC+8)

Krypto Cock (COCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-6.07%

-17.12%

-17.12%

Krypto Cock (COCK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде COCK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COCK соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.07%, ал соңғы 7 күнде -17.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Krypto Cock (COCK) Нарықтық ақпарат

$ 187.82K
$ 187.82K$ 187.82K

--
----

$ 187.82K
$ 187.82K$ 187.82K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Krypto Cock нарықтық капитализациясы $ 187.82K, тәуліктік сауда көлемі --. COCK айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 187.82K.

Krypto Cock (COCK) Баға тарихы USD

Бүгін, Krypto Cock - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Krypto Cock - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Krypto Cock - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Krypto Cock - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.07%
30 күн$ 0-27.83%
60 күн$ 0-18.34%
90 күн$ 0--

Krypto Cock (COCK) деген не

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Krypto Cock (COCK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Krypto Cock Баға болжамы (USD)

Krypto Cock (COCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Krypto Cock (COCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Krypto Cock.

Қазір Krypto Cock баға болжамын тексеріңіз!

COCK - жергілікті валюталарға

Krypto Cock (COCK) токеномикасы

Krypto Cock (COCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Krypto Cock (COCK) туралы басқа сұрақтар

Krypto Cock (COCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COCK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Krypto Cock үшін нарықтық капитализация қандай?
COCK үшін нарықтық капитализация: $ 187.82K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COCK айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
COCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COCK бағасы қандай болды?
COCK 0 USD ATL бағасына жетті.
COCK үшін сауда көлемі қандай?
COCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл COCK өседі ме?
COCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COCK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:13:55 (UTC+8)

Krypto Cock (COCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,821.29
$106,821.29$106,821.29

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.52
$3,615.52$3,615.52

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.16
$166.16$166.16

-0.34%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9397
$0.9397$0.9397

-0.21%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,821.29
$106,821.29$106,821.29

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.52
$3,615.52$3,615.52

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.16
$166.16$166.16

-0.34%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3221
$2.3221$2.3221

-0.21%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.26
$992.26$992.26

+1.23%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0714
$0.0714$0.0714

+42.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1997
$0.1997$0.1997

-33.43%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03945
$0.03945$0.03945

+294.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000089
$0.000089$0.000089

+304.54%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007592
$0.0000007592$0.0000007592

+90.65%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001794
$0.0000000000001794$0.0000000000001794

+79.40%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1563
$0.1563$0.1563

+68.42%