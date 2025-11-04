Koyo Баға (KOY)
Koyo (KOY) нақты уақыттағы баға $0.0002789. Соңғы 24 сағат ішінде KOY мен $ 0.00027518 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0003003 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02352792, ал ең төменгісі — $ 0.00027518.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KOY соңғы бір сағатта +0.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.85%, ал соңғы 7 күнде -15.56% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Koyo нарықтық капитализациясы $ 147.01K, тәуліктік сауда көлемі --. KOY айналымдағы мөлшері 527.10M, жалпы мөлшері 562535613.3139977. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 156.89K.
Бүгін, Koyo - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ -0.0000392184 болды.
Соңғы 60 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ -0.0000701328 болды.
Соңғы 90 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-6.85%
|30 күн
|$ -0.0000392184
|-14.06%
|60 күн
|$ -0.0000701328
|-25.14%
|90 күн
|$ 0
|--
Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.
The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.
One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.
The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.
Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
