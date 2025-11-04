БиржаDEX+
Koyo ағымдағы бағасы: 0.0002789 USD. Нақты уақыттағы KOY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KOY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KOY туралы толығырақ

KOY Баға туралы ақпарат

KOY деген не

KOY Ресми веб-сайт

KOY Токеномикасы

KOY Баға болжамы

Koyo Логотип

Koyo Баға (KOY)

Листингтен жойылды

1 KOY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00027827
-7.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Koyo (KOY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:13:48 (UTC+8)

Koyo (KOY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00027518
24 сағаттық төмен
$ 0.0003003
24 сағаттық жоғары

$ 0.00027518
$ 0.0003003
$ 0.02352792
$ 0.00027518
+0.10%

-6.85%

-15.56%

-15.56%

Koyo (KOY) нақты уақыттағы баға $0.0002789. Соңғы 24 сағат ішінде KOY мен $ 0.00027518 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0003003 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02352792, ал ең төменгісі — $ 0.00027518.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KOY соңғы бір сағатта +0.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.85%, ал соңғы 7 күнде -15.56% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Koyo (KOY) Нарықтық ақпарат

$ 147.01K
--
$ 156.89K
527.10M
562,535,613.3139977
Koyo нарықтық капитализациясы $ 147.01K, тәуліктік сауда көлемі --. KOY айналымдағы мөлшері 527.10M, жалпы мөлшері 562535613.3139977. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 156.89K.

Koyo (KOY) Баға тарихы USD

Бүгін, Koyo - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ -0.0000392184 болды.
Соңғы 60 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ -0.0000701328 болды.
Соңғы 90 күнде Koyo - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.85%
30 күн$ -0.0000392184-14.06%
60 күн$ -0.0000701328-25.14%
90 күн$ 0--

Koyo (KOY) деген не

Koyo Token is a decentralized finance (DeFi) project built on the Ethereum blockchain. The project's goal is to provide a platform where users can access various financial services, including lending, borrowing, and staking, in a secure and decentralized manner.

The Koyo Token is the native cryptocurrency of the platform, and it serves as a means of payment for accessing the different financial services on the platform. The token is ERC-20 compliant, meaning that it can be stored in any ERC-20 compatible wallet and traded on any ERC-20 compatible exchange.

One of the unique features of Koyo Token is its decentralized governance model. The project is governed by a decentralized autonomous organization (DAO) that is composed of Koyo Token holders. The DAO allows token holders to participate in the decision-making process of the project, such as voting on proposals for platform upgrades, changes to the tokenomics, and more.

The Koyo Token platform also provides users with the opportunity to earn rewards through staking. Staking involves holding a certain amount of Koyo Tokens in a wallet for a specified period, in exchange for earning rewards in the form of more Koyo Tokens.

Overall, Koyo Token aims to provide a secure and transparent financial ecosystem that empowers users to take control of their finances and participate in the governance of the platform.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Koyo (KOY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Koyo Баға болжамы (USD)

Koyo (KOY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Koyo (KOY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Koyo.

Қазір Koyo баға болжамын тексеріңіз!

KOY - жергілікті валюталарға

Koyo (KOY) токеномикасы

Koyo (KOY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KOY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Koyo (KOY) туралы басқа сұрақтар

Koyo (KOY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KOY бағасы — 0.0002789 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KOY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0002789. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Koyo үшін нарықтық капитализация қандай?
KOY үшін нарықтық капитализация: $ 147.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KOY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KOY айналымдағы ұсынысы: 527.10M USD.
KOY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KOY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02352792 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KOY бағасы қандай болды?
KOY 0.00027518 USD ATL бағасына жетті.
KOY үшін сауда көлемі қандай?
KOY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KOY өседі ме?
KOY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KOY баға болжамын қарап көріңіз.
Koyo (KOY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

