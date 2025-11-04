БиржаDEX+
Koru ағымдағы бағасы: 0.00006908 USD. Нақты уақыттағы KORU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KORU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KORU туралы толығырақ

KORU Баға туралы ақпарат

KORU деген не

KORU Ресми веб-сайт

KORU Токеномикасы

KORU Баға болжамы

Koru Логотип

Koru Баға (KORU)

Листингтен жойылды

1 KORU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-12.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Koru (KORU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:13:34 (UTC+8)

Koru (KORU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000692
$ 0.0000692$ 0.0000692
24 сағаттық төмен
$ 0.00008169
$ 0.00008169$ 0.00008169
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000692
$ 0.0000692$ 0.0000692

$ 0.00008169
$ 0.00008169$ 0.00008169

$ 0.00034359
$ 0.00034359$ 0.00034359

$ 0.00006912
$ 0.00006912$ 0.00006912

-0.67%

-12.62%

-21.20%

-21.20%

Koru (KORU) нақты уақыттағы баға $0.00006908. Соңғы 24 сағат ішінде KORU мен $ 0.0000692 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00008169 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KORU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00034359, ал ең төменгісі — $ 0.00006912.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KORU соңғы бір сағатта -0.67% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.62%, ал соңғы 7 күнде -21.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Koru (KORU) Нарықтық ақпарат

$ 34.16K
$ 34.16K$ 34.16K

--
----

$ 34.16K
$ 34.16K$ 34.16K

494.47M
494.47M 494.47M

494,465,969.591776
494,465,969.591776 494,465,969.591776

Koru нарықтық капитализациясы $ 34.16K, тәуліктік сауда көлемі --. KORU айналымдағы мөлшері 494.47M, жалпы мөлшері 494465969.591776. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 34.16K.

Koru (KORU) Баға тарихы USD

Бүгін, Koru - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Koru - USD баға өзгерісі $ -0.0000319063 болды.
Соңғы 60 күнде Koru - USD баға өзгерісі $ -0.0000417226 болды.
Соңғы 90 күнде Koru - USD баға өзгерісі $ -0.00009002656846541396 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-12.62%
30 күн$ -0.0000319063-46.18%
60 күн$ -0.0000417226-60.39%
90 күн$ -0.00009002656846541396-56.58%

Koru (KORU) деген не

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Koru (KORU) Ресурс

Ресми веб-сайт

Koru Баға болжамы (USD)

Koru (KORU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Koru (KORU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Koru.

Қазір Koru баға болжамын тексеріңіз!

Koru (KORU) токеномикасы

Koru (KORU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KORU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Koru (KORU) туралы басқа сұрақтар

Koru (KORU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KORU бағасы — 0.00006908 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KORU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KORU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00006908. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Koru үшін нарықтық капитализация қандай?
KORU үшін нарықтық капитализация: $ 34.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KORU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KORU айналымдағы ұсынысы: 494.47M USD.
KORU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KORU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00034359 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KORU бағасы қандай болды?
KORU 0.00006912 USD ATL бағасына жетті.
KORU үшін сауда көлемі қандай?
KORU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KORU өседі ме?
KORU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KORU баға болжамын қарап көріңіз.
Koru (KORU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

