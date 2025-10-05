Koro Go ағымдағы бағасы: 0.00036016 USD. Нақты уақыттағы KORO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KORO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Koro Go ағымдағы бағасы: 0.00036016 USD. Нақты уақыттағы KORO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KORO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Koro Go Логотип

Koro Go Баға (KORO)

Листингтен жойылды

1 KORO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00036001
$0.00036001$0.00036001
+21.30%1D
mexc
USD
Koro Go (KORO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:31 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086
24 сағаттық төмен
$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836
24 сағаттық жоғары

$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086

$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836

$ 0.00323435
$ 0.00323435$ 0.00323435

$ 0.00005335
$ 0.00005335$ 0.00005335

-2.09%

+21.40%

+35.63%

+35.63%

Koro Go (KORO) нақты уақыттағы баға $0.00036016. Соңғы 24 сағат ішінде KORO мен $ 0.00029086 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0003836 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KORO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00323435, ал ең төменгісі — $ 0.00005335.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KORO соңғы бір сағатта -2.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +21.40%, ал соңғы 7 күнде +35.63% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Koro Go (KORO) Нарықтық ақпарат

$ 36.02K
$ 36.02K$ 36.02K

--
----

$ 36.02K
$ 36.02K$ 36.02K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Koro Go нарықтық капитализациясы $ 36.02K, тәуліктік сауда көлемі --. KORO айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.02K.

Koro Go (KORO) Баға тарихы USD

Бүгін, Koro Go - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Koro Go - USD баға өзгерісі $ +0.0001776700 болды.
Соңғы 60 күнде Koro Go - USD баға өзгерісі $ +0.0011764117 болды.
Соңғы 90 күнде Koro Go - USD баға өзгерісі $ +0.0002370248930550445 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+21.40%
30 күн$ +0.0001776700+49.33%
60 күн$ +0.0011764117+326.64%
90 күн$ +0.0002370248930550445+192.49%

Koro Go (KORO) деген не

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

Koro Go (KORO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Koro Go Баға болжамы (USD)

Koro Go (KORO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Koro Go (KORO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Koro Go.

Қазір Koro Go баға болжамын тексеріңіз!

KORO - жергілікті валюталарға

Koro Go (KORO) токеномикасы

Koro Go (KORO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KORO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Koro Go (KORO) туралы басқа сұрақтар

Koro Go (KORO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KORO бағасы — 0.00036016 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KORO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KORO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00036016. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Koro Go үшін нарықтық капитализация қандай?
KORO үшін нарықтық капитализация: $ 36.02K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KORO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KORO айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
KORO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KORO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00323435 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KORO бағасы қандай болды?
KORO 0.00005335 USD ATL бағасына жетті.
KORO үшін сауда көлемі қандай?
KORO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KORO өседі ме?
KORO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KORO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:29:31 (UTC+8)

