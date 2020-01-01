Koku The Shikoku ($KOKU) токеномикасы
Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.
Koku The Shikoku ($KOKU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Koku The Shikoku ($KOKU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $KOKU токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $KOKU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $KOKU токеномикасын түсінген болсаңыз, $KOKU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
