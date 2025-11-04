БиржаDEX+
Kobe the Shiba Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы KOBE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KOBE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KOBE туралы толығырақ

KOBE Баға туралы ақпарат

KOBE деген не

KOBE Ресми веб-сайт

KOBE Токеномикасы

KOBE Баға болжамы

Kobe the Shiba Inu Логотип

Kobe the Shiba Inu Баға (KOBE)

Листингтен жойылды

1 KOBE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:12:50 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде KOBE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KOBE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.206835, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KOBE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Нарықтық ақпарат

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kobe the Shiba Inu нарықтық капитализациясы $ 6.64K, тәуліктік сауда көлемі --. KOBE айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.64K.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Баға тарихы USD

Бүгін, Kobe the Shiba Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Kobe the Shiba Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Kobe the Shiba Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Kobe the Shiba Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0+11.89%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Kobe the Shiba Inu (KOBE) деген не

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Kobe the Shiba Inu Баға болжамы (USD)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kobe the Shiba Inu (KOBE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kobe the Shiba Inu.

Қазір Kobe the Shiba Inu баға болжамын тексеріңіз!

KOBE - жергілікті валюталарға

Kobe the Shiba Inu (KOBE) токеномикасы

Kobe the Shiba Inu (KOBE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KOBE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kobe the Shiba Inu (KOBE) туралы басқа сұрақтар

Kobe the Shiba Inu (KOBE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KOBE бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KOBE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KOBE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kobe the Shiba Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
KOBE үшін нарықтық капитализация: $ 6.64K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KOBE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KOBE айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
KOBE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KOBE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.206835 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KOBE бағасы қандай болды?
KOBE 0 USD ATL бағасына жетті.
KOBE үшін сауда көлемі қандай?
KOBE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KOBE өседі ме?
KOBE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KOBE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:12:50 (UTC+8)

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

