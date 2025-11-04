БиржаDEX+
Kled AI ағымдағы бағасы: 0.02603173 USD. Нақты уақыттағы KLED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KLED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KLED туралы толығырақ

KLED Баға туралы ақпарат

KLED деген не

KLED Ресми веб-сайт

KLED Токеномикасы

KLED Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Kled AI Логотип

Kled AI Баға (KLED)

Листингтен жойылды

1 KLED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02603173
$0.02603173$0.02603173
-25.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Kled AI (KLED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:14:29 (UTC+8)

Kled AI (KLED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02493116
$ 0.02493116$ 0.02493116
24 сағаттық төмен
$ 0.03617676
$ 0.03617676$ 0.03617676
24 сағаттық жоғары

$ 0.02493116
$ 0.02493116$ 0.02493116

$ 0.03617676
$ 0.03617676$ 0.03617676

$ 0.055581
$ 0.055581$ 0.055581

$ 0.00180339
$ 0.00180339$ 0.00180339

+0.20%

-25.46%

-38.82%

-38.82%

Kled AI (KLED) нақты уақыттағы баға $0.02603173. Соңғы 24 сағат ішінде KLED мен $ 0.02493116 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03617676 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KLED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.055581, ал ең төменгісі — $ 0.00180339.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KLED соңғы бір сағатта +0.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -25.46%, ал соңғы 7 күнде -38.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kled AI (KLED) Нарықтық ақпарат

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

--
----

$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,395.8265922
999,811,395.8265922 999,811,395.8265922

Kled AI нарықтық капитализациясы $ 25.96M, тәуліктік сауда көлемі --. KLED айналымдағы мөлшері 999.81M, жалпы мөлшері 999811395.8265922. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.96M.

Kled AI (KLED) Баға тарихы USD

Бүгін, Kled AI - USD баға өзгерісі $ -0.00889509882299735 болды.
Соңғы 30 күнде Kled AI - USD баға өзгерісі $ -0.0090015379 болды.
Соңғы 60 күнде Kled AI - USD баға өзгерісі $ +0.0299942539 болды.
Соңғы 90 күнде Kled AI - USD баға өзгерісі $ +0.015435668066131349 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00889509882299735-25.46%
30 күн$ -0.0090015379-34.57%
60 күн$ +0.0299942539+115.22%
90 күн$ +0.015435668066131349+145.67%

Kled AI (KLED) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kled AI (KLED) Ресурс

Ресми веб-сайт

Kled AI Баға болжамы (USD)

Kled AI (KLED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kled AI (KLED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kled AI.

Қазір Kled AI баға болжамын тексеріңіз!

KLED - жергілікті валюталарға

Kled AI (KLED) токеномикасы

Kled AI (KLED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KLED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kled AI (KLED) туралы басқа сұрақтар

Kled AI (KLED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KLED бағасы — 0.02603173 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KLED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KLED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02603173. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kled AI үшін нарықтық капитализация қандай?
KLED үшін нарықтық капитализация: $ 25.96M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KLED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KLED айналымдағы ұсынысы: 999.81M USD.
KLED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KLED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.055581 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KLED бағасы қандай болды?
KLED 0.00180339 USD ATL бағасына жетті.
KLED үшін сауда көлемі қандай?
KLED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KLED өседі ме?
KLED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KLED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:14:29 (UTC+8)

Kled AI (KLED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

