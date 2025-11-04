БиржаDEX+
Kitty Kult ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы KULT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KULT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KULT туралы толығырақ

KULT Баға туралы ақпарат

KULT деген не

KULT Whitepaper

KULT Ресми веб-сайт

KULT Токеномикасы

KULT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Kitty Kult Логотип

Kitty Kult Баға (KULT)

Листингтен жойылды

1 KULT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Kitty Kult (KULT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:12:35 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-5.96%

-12.71%

-12.71%

Kitty Kult (KULT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде KULT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KULT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KULT соңғы бір сағатта -0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.96%, ал соңғы 7 күнде -12.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kitty Kult (KULT) Нарықтық ақпарат

$ 190.48K
$ 190.48K$ 190.48K

--
----

$ 404.45K
$ 404.45K$ 404.45K

470.22B
470.22B 470.22B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Kitty Kult нарықтық капитализациясы $ 190.48K, тәуліктік сауда көлемі --. KULT айналымдағы мөлшері 470.22B, жалпы мөлшері 998429871400.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 404.45K.

Kitty Kult (KULT) Баға тарихы USD

Бүгін, Kitty Kult - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Kitty Kult - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Kitty Kult - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Kitty Kult - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.96%
30 күн$ 0-22.61%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Kitty Kult (KULT) деген не

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kitty Kult (KULT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Kitty Kult Баға болжамы (USD)

Kitty Kult (KULT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kitty Kult (KULT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kitty Kult.

Қазір Kitty Kult баға болжамын тексеріңіз!

KULT - жергілікті валюталарға

Kitty Kult (KULT) токеномикасы

Kitty Kult (KULT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KULT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kitty Kult (KULT) туралы басқа сұрақтар

Kitty Kult (KULT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KULT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KULT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KULT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kitty Kult үшін нарықтық капитализация қандай?
KULT үшін нарықтық капитализация: $ 190.48K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KULT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KULT айналымдағы ұсынысы: 470.22B USD.
KULT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KULT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KULT бағасы қандай болды?
KULT 0 USD ATL бағасына жетті.
KULT үшін сауда көлемі қандай?
KULT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KULT өседі ме?
KULT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KULT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:12:35 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

