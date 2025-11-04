БиржаDEX+
Kira AI ағымдағы бағасы: 0.0061399 USD. Нақты уақыттағы KIRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KIRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KIRA туралы толығырақ

KIRA Баға туралы ақпарат

KIRA деген не

KIRA Whitepaper

KIRA Ресми веб-сайт

KIRA Токеномикасы

KIRA Баға болжамы

Kira AI Логотип

Kira AI Баға (KIRA)

1 KIRA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0061399
$0.0061399
-3.40%1D
mexc
USD
Kira AI (KIRA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:12:02 (UTC+8)

Kira AI (KIRA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0061399
24 сағаттық төмен
$ 0.00645821
$ 0.00645821$ 0.00645821
24 сағаттық жоғары

$ 0.0061399
$ 0.00645821
$ 0.257228
$ 0.00555229
-3.43%

+6.16%

+6.16%

Kira AI (KIRA) нақты уақыттағы баға $0.0061399. Соңғы 24 сағат ішінде KIRA мен $ 0.0061399 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00645821 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KIRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.257228, ал ең төменгісі — $ 0.00555229.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KIRA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.43%, ал соңғы 7 күнде +6.16% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kira AI (KIRA) Нарықтық ақпарат

$ 6.14K
--
$ 6.14K
1.00M
1,000,000.0
Kira AI нарықтық капитализациясы $ 6.14K, тәуліктік сауда көлемі --. KIRA айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.14K.

Kira AI (KIRA) Баға тарихы USD

Бүгін, Kira AI - USD баға өзгерісі $ -0.000218649407503443 болды.
Соңғы 30 күнде Kira AI - USD баға өзгерісі $ -0.0006154562 болды.
Соңғы 60 күнде Kira AI - USD баға өзгерісі $ -0.0008526651 болды.
Соңғы 90 күнде Kira AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000218649407503443-3.43%
30 күн$ -0.0006154562-10.02%
60 күн$ -0.0008526651-13.88%
90 күн$ 0--

Kira AI (KIRA) деген не

KIRA: The Autonomous Execution Engine for Web3

Web3 isn’t just programmable anymore. It’s becoming sentient.

KIRA transforms user intent into live onchain execution. It understands prompts, routes capital, deploys contracts, manages timing, and protects trades through a unified autonomous engine built for the decentralized stack.

At its core, KIRA blends real-time market intelligence with smart automation. It validates trades before they happen, monitors gas conditions, adapts strategies mid-flow, and enables seamless execution across protocols and chains.

Autonomy isn’t coming. It’s already online

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Kira AI (KIRA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Kira AI Баға болжамы (USD)

Kira AI (KIRA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kira AI (KIRA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kira AI.

Қазір Kira AI баға болжамын тексеріңіз!

KIRA - жергілікті валюталарға

Kira AI (KIRA) токеномикасы

Kira AI (KIRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KIRA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kira AI (KIRA) туралы басқа сұрақтар

Kira AI (KIRA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KIRA бағасы — 0.0061399 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KIRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KIRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0061399. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kira AI үшін нарықтық капитализация қандай?
KIRA үшін нарықтық капитализация: $ 6.14K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KIRA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KIRA айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
KIRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KIRA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.257228 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KIRA бағасы қандай болды?
KIRA 0.00555229 USD ATL бағасына жетті.
KIRA үшін сауда көлемі қандай?
KIRA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KIRA өседі ме?
KIRA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KIRA баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

