БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Kintsu Staked Hype ағымдағы бағасы: 39.67 USD. Нақты уақыттағы SHYPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHYPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Kintsu Staked Hype ағымдағы бағасы: 39.67 USD. Нақты уақыттағы SHYPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SHYPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SHYPE туралы толығырақ

SHYPE Баға туралы ақпарат

SHYPE деген не

SHYPE Ресми веб-сайт

SHYPE Токеномикасы

SHYPE Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Kintsu Staked Hype Логотип

Kintsu Staked Hype Баға (SHYPE)

Листингтен жойылды

1 SHYPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$39.67
$39.67$39.67
-4.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Kintsu Staked Hype (SHYPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:11:54 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 38.35
$ 38.35$ 38.35
24 сағаттық төмен
$ 42.41
$ 42.41$ 42.41
24 сағаттық жоғары

$ 38.35
$ 38.35$ 38.35

$ 42.41
$ 42.41$ 42.41

$ 53.2
$ 53.2$ 53.2

$ 29.91
$ 29.91$ 29.91

-0.39%

-4.31%

-15.59%

-15.59%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) нақты уақыттағы баға $39.67. Соңғы 24 сағат ішінде SHYPE мен $ 38.35 аралығында сауда жасалып, ал $ 42.41 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 53.2, ал ең төменгісі — $ 29.91.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SHYPE соңғы бір сағатта -0.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.31%, ал соңғы 7 күнде -15.59% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Нарықтық ақпарат

$ 228.26K
$ 228.26K$ 228.26K

--
----

$ 228.26K
$ 228.26K$ 228.26K

5.75K
5.75K 5.75K

5,753.675134708852
5,753.675134708852 5,753.675134708852

Kintsu Staked Hype нарықтық капитализациясы $ 228.26K, тәуліктік сауда көлемі --. SHYPE айналымдағы мөлшері 5.75K, жалпы мөлшері 5753.675134708852. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 228.26K.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Баға тарихы USD

Бүгін, Kintsu Staked Hype - USD баға өзгерісі $ -1.78856345205938 болды.
Соңғы 30 күнде Kintsu Staked Hype - USD баға өзгерісі $ -7.0767154320 болды.
Соңғы 60 күнде Kintsu Staked Hype - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Kintsu Staked Hype - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.78856345205938-4.31%
30 күн$ -7.0767154320-17.83%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Kintsu Staked Hype (SHYPE) деген не

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Kintsu Staked Hype Баға болжамы (USD)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kintsu Staked Hype (SHYPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kintsu Staked Hype.

Қазір Kintsu Staked Hype баға болжамын тексеріңіз!

SHYPE - жергілікті валюталарға

Kintsu Staked Hype (SHYPE) токеномикасы

Kintsu Staked Hype (SHYPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SHYPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kintsu Staked Hype (SHYPE) туралы басқа сұрақтар

Kintsu Staked Hype (SHYPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SHYPE бағасы — 39.67 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 39.67. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kintsu Staked Hype үшін нарықтық капитализация қандай?
SHYPE үшін нарықтық капитализация: $ 228.26K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SHYPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SHYPE айналымдағы ұсынысы: 5.75K USD.
SHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SHYPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 53.2 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SHYPE бағасы қандай болды?
SHYPE 29.91 USD ATL бағасына жетті.
SHYPE үшін сауда көлемі қандай?
SHYPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SHYPE өседі ме?
SHYPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SHYPE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:11:54 (UTC+8)

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,820.96
$106,820.96$106,820.96

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.31
$3,617.31$3,617.31

+0.78%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.06
$166.06$166.06

-0.40%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9367
$0.9367$0.9367

-0.53%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,820.96
$106,820.96$106,820.96

+1.01%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.31
$3,617.31$3,617.31

+0.78%

Solana Логотип

Solana

SOL

$166.06
$166.06$166.06

-0.40%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3209
$2.3209$2.3209

-0.26%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$992.98
$992.98$992.98

+1.30%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1999
$0.1999$0.1999

-33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03945
$0.03945$0.03945

+294.50%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000093
$0.000093$0.000093

+322.72%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007592
$0.0000007592$0.0000007592

+90.65%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001834
$0.0000000000001834$0.0000000000001834

+83.40%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1502
$0.1502$0.1502

+61.85%