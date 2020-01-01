King Sugar Glider (KSG) токеномикасы
King Sugar Glider (KSG) туралы ақпарат
KSG is more than just the cutest memecoin on Solana—it’s a revolution in the world of cryptocurrency where cuteness meets innovation. Built on the lightning-fast and scalable Solana blockchain, KSG is designed for a new generation of crypto enthusiasts who value community, creativity, and a little bit of fun in their financial journey.
Why KSG? In a world full of serious and complex projects, KSG stands out with its irresistible charm. It’s designed to bring a smile to your face and remind you that crypto can be both profitable and enjoyable.
Powered by Solana, one of the fastest and most efficient blockchains, KSG offers lightning-quick transactions and minimal fees, ensuring that your interactions are smooth and cost-effective.
Accessible to All: KSG is designed to be approachable for everyone. With a low entry point and a strong presence on social media, it’s easy for anyone to join the KSG movement and start participating in the fun.
Our Goals:
Expand the KSG Ecosystem: We’re working on exciting developments like KSG-themed NFTs, exclusive merchandise, and community-driven projects that will enhance the KSG experience.
While we’re a memecoin at heart, our team is dedicated to ensuring the long-term success and growth of KSG, with a clear roadmap that balances fun with strategic development.
KSG isn’t just another token; it’s a lifestyle, a community, and a movement that brings joy and innovation to the world of cryptocurrency. Get ready to embrace the future with the cutest token on Solana—because in the world of KSG, every day is a little brighter and a lot more fun.
King Sugar Glider (KSG) токеномикасы мен бағасын талдау
King Sugar Glider (KSG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
King Sugar Glider (KSG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
King Sugar Glider (KSG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KSG токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KSG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KSG токеномикасын түсінген болсаңыз, KSG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
KSG бағасының болжамы
KSG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KSG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.