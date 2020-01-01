King Shiba (KINGSHIB) токеномикасы
King Shiba (KINGSHIB) туралы ақпарат
The King of the Shiba Kingdom has arrived to the Binance Smart Chain to provide his subjects protection for their investments and rewards for their fealty. King Shiba banishes all reward tokens from his lands, instead providing the kingdom reflection and daily burns to give it the best chance to moon. Sell all peasant shiba and floki tokens you hold and pay tribute to the King of Shibas!
The King Shiba Team has proven experience delivering safe crypto projects with the marketing connections that can rocket us to the moon. Trust is earnt through honesty and consistent performance, and we look forward to earning the community’s trust in this project.
King Shiba (KINGSHIB) токеномикасы мен бағасын талдау
King Shiba (KINGSHIB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
King Shiba (KINGSHIB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
King Shiba (KINGSHIB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KINGSHIB токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KINGSHIB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KINGSHIB токеномикасын түсінген болсаңыз, KINGSHIB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.