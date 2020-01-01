King of Legends (KOL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, King of Legends (KOL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
King of Legends (KOL) туралы ақпарат

Ресми веб-сайт:
https://kingoflegends.net/

King of Legends (KOL) токеномикасы мен бағасын талдау

King of Legends (KOL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 32.68K
Жалпы қамтуы:
$ 347.84M
Айналымдағы қамту:
$ 291.84M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 38.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.062072
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00011198
King of Legends (KOL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

King of Legends (KOL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KOL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KOL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KOL токеномикасын түсінген болсаңыз, KOL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

KOL бағасының болжамы

KOL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KOL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

