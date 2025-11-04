БиржаDEX+
Kinetiq Staked HYPE ағымдағы бағасы: 40.19 USD. Нақты уақыттағы KHYPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KHYPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KHYPE туралы толығырақ

KHYPE Баға туралы ақпарат

KHYPE деген не

KHYPE Ресми веб-сайт

KHYPE Токеномикасы

KHYPE Баға болжамы

Kinetiq Staked HYPE Логотип

Kinetiq Staked HYPE Баға (KHYPE)

Листингтен жойылды

1 KHYPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$40.24
$40.24$40.24
-4.20%1D
mexc
USD
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:14:05 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 38.91
$ 38.91$ 38.91
24 сағаттық төмен
$ 42.81
$ 42.81$ 42.81
24 сағаттық жоғары

$ 38.91
$ 38.91$ 38.91

$ 42.81
$ 42.81$ 42.81

$ 59.44
$ 59.44$ 59.44

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

+2.91%

-4.08%

-13.78%

-13.78%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) нақты уақыттағы баға $40.19. Соңғы 24 сағат ішінде KHYPE мен $ 38.91 аралығында сауда жасалып, ал $ 42.81 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 59.44, ал ең төменгісі — $ 29.77.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KHYPE соңғы бір сағатта +2.91% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.08%, ал соңғы 7 күнде -13.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Нарықтық ақпарат

$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B

--
----

$ 1.40B
$ 1.40B$ 1.40B

34.85M
34.85M 34.85M

34,828,726.32940283
34,828,726.32940283 34,828,726.32940283

Kinetiq Staked HYPE нарықтық капитализациясы $ 1.40B, тәуліктік сауда көлемі --. KHYPE айналымдағы мөлшері 34.85M, жалпы мөлшері 34828726.32940283. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.40B.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Баға тарихы USD

Бүгін, Kinetiq Staked HYPE - USD баға өзгерісі $ -1.70951074609022 болды.
Соңғы 30 күнде Kinetiq Staked HYPE - USD баға өзгерісі $ -6.6102623070 болды.
Соңғы 60 күнде Kinetiq Staked HYPE - USD баға өзгерісі $ -4.5624974080 болды.
Соңғы 90 күнде Kinetiq Staked HYPE - USD баға өзгерісі $ +1.392554733032535 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.70951074609022-4.08%
30 күн$ -6.6102623070-16.44%
60 күн$ -4.5624974080-11.35%
90 күн$ +1.392554733032535+3.59%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Kinetiq Staked HYPE Баға болжамы (USD)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kinetiq Staked HYPE.

Қазір Kinetiq Staked HYPE баға болжамын тексеріңіз!

KHYPE - жергілікті валюталарға

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) токеномикасы

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KHYPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) туралы басқа сұрақтар

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KHYPE бағасы — 40.19 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KHYPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 40.19. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kinetiq Staked HYPE үшін нарықтық капитализация қандай?
KHYPE үшін нарықтық капитализация: $ 1.40B USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KHYPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KHYPE айналымдағы ұсынысы: 34.85M USD.
KHYPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KHYPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 59.44 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KHYPE бағасы қандай болды?
KHYPE 29.77 USD ATL бағасына жетті.
KHYPE үшін сауда көлемі қандай?
KHYPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KHYPE өседі ме?
KHYPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KHYPE баға болжамын қарап көріңіз.
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

