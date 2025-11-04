БиржаDEX+
KIN туралы толығырақ

KIN Баға туралы ақпарат

KIN деген не

KIN Whitepaper

KIN Ресми веб-сайт

KIN Токеномикасы

KIN Баға болжамы

Kin Логотип

Kin Баға (KIN)

Листингтен жойылды

1 KIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-22.50%1D
Kin (KIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Kin (KIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122572
$ 0.00122572$ 0.00122572

$ 0
$ 0$ 0

+2.86%

-22.34%

-14.78%

-14.78%

Kin (KIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде KIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00122572, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KIN соңғы бір сағатта +2.86% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.34%, ал соңғы 7 күнде -14.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Kin (KIN) Нарықтық ақпарат

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

2.65T
2.65T 2.65T

2,647,306,966,937.28
2,647,306,966,937.28 2,647,306,966,937.28

Kin нарықтық капитализациясы $ 2.20M, тәуліктік сауда көлемі --. KIN айналымдағы мөлшері 2.65T, жалпы мөлшері 2647306966937.28. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.20M.

Kin (KIN) Баға тарихы USD

Бүгін, Kin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Kin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Kin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Kin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-22.34%
30 күн$ 0-27.15%
60 күн$ 0-25.61%
90 күн$ 0--

Kin (KIN) деген не

Kin is a decentralized cryptocurrency that enables global permissionless transactions without the need for intermediaries. The Kin cryptocurrency is noninflationary, with a fully distributed supply that can't be increased.

Kin was created in 2017 by Ted Livingston's Kik Inc. and initially launched on the Ethereum blockchain. In 2020, Kin became the first cryptocurrency to migrate to the Solana blockchain. The Solana blockchain enables Kin to efficiently scale for mainstream global adoption with near instant transactions and fees of just fractions of a penny. Additionally, Solana’s blockchain technology has 0% net carbon impact, providing a sustainable platform for the global Kin economy.

Kin is used as money in a growing economy across independent websites, apps, games, and services including Code Inc.'s global payments platform, which empowers content creators and developers to monetize with micropayments. With Code’s permissionless payment platform, creators can charge as little as $0.05 for content they create online, unlocking new revenue streams not possible with traditional payment models due to fee structures. In 2024, Code Inc. received seed round funding from top VC firms USV and M13, as well as blockchain industry leaders Anatoly Yakovenko, Raj Gokal, Balaji Srinivasan, and others.

In 2020, Kik Inc. agreed to a mutual settlement with the United States SEC, in which Kin was not required to be registered as a security, making Kin one of the few cryptocurrencies with regulatory clarity.

Kin is fully decentralized. There is no centralized entity or foundation that manages the development of the Kin economy or speaks on its behalf. Rather, Kin is supported by an autonomous independent global community of stakeholders who are economically aligned and mutually incentivized to expand Kin's utility and collectively benefit from the value created as adoption grows. We are all Kin.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Kin Баға болжамы (USD)

Kin (KIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Kin (KIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Kin.

Қазір Kin баға болжамын тексеріңіз!

KIN - жергілікті валюталарға

Kin (KIN) токеномикасы

Kin (KIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Kin (KIN) туралы басқа сұрақтар

Kin (KIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Kin үшін нарықтық капитализация қандай?
KIN үшін нарықтық капитализация: $ 2.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KIN айналымдағы ұсынысы: 2.65T USD.
KIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00122572 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KIN бағасы қандай болды?
KIN 0 USD ATL бағасына жетті.
KIN үшін сауда көлемі қандай?
KIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KIN өседі ме?
KIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KIN баға болжамын қарап көріңіз.
Kin (KIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

