Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
KIGU ағымдағы бағасы: 0.01079745 USD. Нақты уақыттағы KIGU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KIGU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KIGU туралы толығырақ

KIGU Баға туралы ақпарат

KIGU деген не

KIGU Whitepaper

KIGU Ресми веб-сайт

KIGU Токеномикасы

KIGU Баға болжамы

KIGU Баға (KIGU)

1 KIGU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
KIGU (KIGU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:42 (UTC+8)

KIGU (KIGU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+2.52%

-6.23%

-37.99%

-37.99%

KIGU (KIGU) нақты уақыттағы баға $0.01079745. Соңғы 24 сағат ішінде KIGU мен $ 0.01050037 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01175845 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KIGU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.155138, ал ең төменгісі — $ 0.01050037.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KIGU соңғы бір сағатта +2.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.23%, ал соңғы 7 күнде -37.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

KIGU (KIGU) Нарықтық ақпарат

KIGU нарықтық капитализациясы $ 529.08K, тәуліктік сауда көлемі --. KIGU айналымдағы мөлшері 49.00M, жалпы мөлшері 49000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 529.08K.

KIGU (KIGU) Баға тарихы USD

Бүгін, KIGU - USD баға өзгерісі $ -0.0007173848612321 болды.
Соңғы 30 күнде KIGU - USD баға өзгерісі $ -0.0079557900 болды.
Соңғы 60 күнде KIGU - USD баға өзгерісі $ -0.0080376217 болды.
Соңғы 90 күнде KIGU - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0007173848612321-6.23%
30 күн$ -0.0079557900-73.68%
60 күн$ -0.0080376217-74.44%
90 күн$ 0--

KIGU (KIGU) деген не

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

KIGU (KIGU) Ресурс

Ресми веб-сайт

KIGU Баға болжамы (USD)

KIGU (KIGU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін KIGU (KIGU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: KIGU.

Қазір KIGU баға болжамын тексеріңіз!

KIGU - жергілікті валюталарға

KIGU (KIGU) токеномикасы

KIGU (KIGU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KIGU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: KIGU (KIGU) туралы басқа сұрақтар

KIGU (KIGU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KIGU бағасы — 0.01079745 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KIGU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KIGU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01079745. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
KIGU үшін нарықтық капитализация қандай?
KIGU үшін нарықтық капитализация: $ 529.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KIGU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KIGU айналымдағы ұсынысы: 49.00M USD.
KIGU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KIGU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.155138 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KIGU бағасы қандай болды?
KIGU 0.01050037 USD ATL бағасына жетті.
KIGU үшін сауда көлемі қандай?
KIGU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KIGU өседі ме?
KIGU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KIGU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:42 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

