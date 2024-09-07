KEWL EXCHANGE (KWL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, KEWL EXCHANGE (KWL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

KEWL EXCHANGE (KWL) туралы ақпарат

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity.

The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

Ресми веб-сайт:
https://kewl.exchange
Whitepaper:
https://docs.kewl.exchange

KEWL EXCHANGE (KWL) токеномикасы мен бағасын талдау

KEWL EXCHANGE (KWL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K
Жалпы қамтуы:
$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K
Айналымдағы қамту:
$ 50.35K
$ 50.35K$ 50.35K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 10.95
$ 10.95$ 10.95
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.275865
$ 0.275865$ 0.275865
Қазіргі баға:
$ 0.725741
$ 0.725741$ 0.725741

KEWL EXCHANGE (KWL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

KEWL EXCHANGE (KWL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KWL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KWL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KWL токеномикасын түсінген болсаңыз, KWL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

KWL бағасының болжамы

KWL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KWL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.