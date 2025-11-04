БиржаDEX+
KEVIN ағымдағы бағасы: 0.00003312 USD. Нақты уақыттағы KEVIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KEVIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

KEVIN туралы толығырақ

KEVIN Баға туралы ақпарат

KEVIN деген не

KEVIN Ресми веб-сайт

KEVIN Токеномикасы

KEVIN Баға болжамы

KEVIN Логотип

KEVIN Баға (KEVIN)

Листингтен жойылды

1 KEVIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-8.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
KEVIN (KEVIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:11:24 (UTC+8)

KEVIN (KEVIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00003293
$ 0.00003293$ 0.00003293
24 сағаттық төмен
$ 0.00003663
$ 0.00003663$ 0.00003663
24 сағаттық жоғары

$ 0.00003293
$ 0.00003293$ 0.00003293

$ 0.00003663
$ 0.00003663$ 0.00003663

$ 0.000332
$ 0.000332$ 0.000332

$ 0.00003097
$ 0.00003097$ 0.00003097

-0.57%

-8.58%

-0.93%

-0.93%

KEVIN (KEVIN) нақты уақыттағы баға $0.00003312. Соңғы 24 сағат ішінде KEVIN мен $ 0.00003293 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00003663 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KEVIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000332, ал ең төменгісі — $ 0.00003097.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KEVIN соңғы бір сағатта -0.57% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.58%, ал соңғы 7 күнде -0.93% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

KEVIN (KEVIN) Нарықтық ақпарат

$ 32.18K
$ 32.18K$ 32.18K

--
----

$ 32.18K
$ 32.18K$ 32.18K

970.67M
970.67M 970.67M

970,667,016.8933665
970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

KEVIN нарықтық капитализациясы $ 32.18K, тәуліктік сауда көлемі --. KEVIN айналымдағы мөлшері 970.67M, жалпы мөлшері 970667016.8933665. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.18K.

KEVIN (KEVIN) Баға тарихы USD

Бүгін, KEVIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде KEVIN - USD баға өзгерісі $ -0.0000180542 болды.
Соңғы 60 күнде KEVIN - USD баға өзгерісі $ -0.0000250198 болды.
Соңғы 90 күнде KEVIN - USD баға өзгерісі $ -0.00006236977475891167 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.58%
30 күн$ -0.0000180542-54.51%
60 күн$ -0.0000250198-75.54%
90 күн$ -0.00006236977475891167-65.31%

KEVIN (KEVIN) деген не

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

KEVIN (KEVIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

KEVIN Баға болжамы (USD)

KEVIN (KEVIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін KEVIN (KEVIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: KEVIN.

Қазір KEVIN баға болжамын тексеріңіз!

KEVIN - жергілікті валюталарға

KEVIN (KEVIN) токеномикасы

KEVIN (KEVIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. KEVIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: KEVIN (KEVIN) туралы басқа сұрақтар

KEVIN (KEVIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KEVIN бағасы — 0.00003312 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KEVIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KEVIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00003312. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
KEVIN үшін нарықтық капитализация қандай?
KEVIN үшін нарықтық капитализация: $ 32.18K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KEVIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KEVIN айналымдағы ұсынысы: 970.67M USD.
KEVIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KEVIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000332 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KEVIN бағасы қандай болды?
KEVIN 0.00003097 USD ATL бағасына жетті.
KEVIN үшін сауда көлемі қандай?
KEVIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KEVIN өседі ме?
KEVIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KEVIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:11:24 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

