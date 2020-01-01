Kepler (AVIA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Kepler (AVIA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

Ресми веб-сайт:
https://www.keplerdigitals.io/
Whitepaper:
https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper

Kepler (AVIA) токеномикасы мен бағасын талдау

Kepler (AVIA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 99.61M
$ 99.61M$ 99.61M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.353967
$ 0.353967$ 0.353967
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.03432404
$ 0.03432404$ 0.03432404
Қазіргі баға:
$ 0.03844818
$ 0.03844818$ 0.03844818

Kepler (AVIA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Kepler (AVIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AVIA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AVIA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AVIA токеномикасын түсінген болсаңыз, AVIA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

