Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) туралы ақпарат

rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking

Ресми веб-сайт:
https://kelpdao.xyz/restake/
Whitepaper:
https://kelpdao.xyz/litepapers/rsETHLitepaper.pdf

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) токеномикасы мен бағасын талдау

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.84B
$ 1.84B
Жалпы қамтуы:
$ 405.98K
$ 405.98K
Айналымдағы қамту:
$ 405.98K
$ 405.98K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.84B
$ 1.84B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5,190.42
$ 5,190.42
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,029.61
$ 1,029.61
Қазіргі баға:
$ 4,529.8
$ 4,529.8

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RSETH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RSETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RSETH токеномикасын түсінген болсаңыз, RSETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

RSETH бағасының болжамы

RSETH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RSETH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.


Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.